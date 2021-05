O pernambucano, criado em São Gonçalo e atualmente morador de Niterói, irá apresentar sucessos que marcaram gerações e lançamentos que prometem emocionar a todos Divulgação / Priscilla Aguiar

Por Irma Lasmar

Publicado 30/05/2021 18:13 | Atualizado 30/05/2021 20:57

Com músicas que somam milhões de visualizações nas redes sociais, o cantor e compositor gospel Waldecy Aguiar é um dos convidados da live de Dia dos Namorados de Raul Gil na próxima terça-feira (1º de junho), a partir das 18h, no canal do YouTube do apresentador ( Vovô Raul Gil Oficial ). Ao lado de nomes do momento, como Elias Monkbel - sensação do Tik Tok com O Carpinteiro - e de artistas reconhecidos da música nacional, como Maurício Manieri e a dupla Edson & Hudson, o pernambucano criado em São Gonçalo e atualmente morador de Niterói irá apresentar sucessos que marcaram gerações e lançamentos que prometem emocionar a todos, independentemente de religião.

Entre os clássicos autorais de Waldecy está Vai dar tudo certo, conhecido como o hino dos evangélicos, que fez sucesso na década de 1990 e nunca saiu de moda, sendo interpretado por vários artistas de diferentes gêneros musicais. No ano passado a canção voltou a figurar entre as mais procuradas na internet dentro do repertório gospel, e passou a ser chamada também de "hino da pandemia". Com uma forte mensagem de esperança, característica do compositor, a música foi regravada durante o isolamento social por Zezé de Camargo e Luciano, e ganhou nova versão na voz do humorista Tirulipa em parceria com o pastor Costa Neto. Mais recentemente, o hit foi cantado pela MC Pocah no BBB 21, da TV Globo, e pipoca nas redes sociais em gravações do público com profissionais da saúde entoando o louvor de máscara em frente a hospitais.

Na live de Raul Gil em junho, para embalar os apaixonados, a pedida é o sucesso Presente de Deus, também conhecido por Almas Gêmeas. Já entre as inéditas estão Não vejo a hora e Jesus Cristo é o remédio, ambas com reflexões neste momento pandêmico, embora curiosamente a segunda tenha sido composta por Waldecy antes mesmo da Covid-19. O artista, que já tinha centenas de músicas gravadas e dezenas inéditas, aumentou consideravelmente seu repertório durante o período de isolamento social, e garante muitas novidades em breve.

“Nunca fiquei tanto tempo sem viajar e sem cantar nas igrejas, mas por outro lado nunca compus tanto. Deus tem me dado hinos lindos e edificantes que o mundo precisa ouvir e não vejo a hora de que isso aconteça”, diz o cantor. Também estão no setlist lançamentos recentes como Filho eu te amo, de 2021, e Tu És Santo, lançado em 2020 em parceria com a cantora gospel Amanda Wanessa, que segue se recuperando de um grave acidente de carro que sofreu este ano.

No último dia 25, aconteceu em São Paulo a coletiva de imprensa para apresentar o reality show gospel Culto da Resistência, com início previsto para setembro, em que participarão Waldecy Aguiar, Mara Maravilha, Robson Monteiro (O Anjo), o eterno trapalhão Dedé Santana e Stefhany, conhecida por “Absoluta” e pelo seu “Crossfox”, além de outros influenciadores digitais e pregadores de expressão, como a pastora Patrícia, seguida por milhões de inscritos no YouTube. A dinâmica, como o nome sugere, vai envolver uma prova de resistência física e vai premiar o primeiro lugar com um carro zero quilômetro e o segundo colocado com R$ 10 mil. O programa será transmitido pelo canal www.somosbiten.com/cultodaresistencia

A cantora e apresentadora Mara Maravilha já adiantou que se não ganhar o carro a sua torcida vai para Waldecy. “Os outros participantes ficaram com ciúmes, mas é verdade. Tenho um carinho grande por ele, pela sua esposa e toda a família. Fiquei feliz que vamos participar juntos”, exclamou ela, que fez sucesso com Maravilhoso, composição de Waldecy, e esteve com ele em vários momentos após se converter à dissidência religiosa neopentecostal. A pastora Patrícia também se declarou emocionada em participar do programa com o pernambucano naturalizado fluminense, de quem cantou Vai dar tudo certo e A Vitória, logo nas primeiras lives de seu canal no YouTube.

Waldecy Aguiar iniciou a carreira em 1984 e acumula músicas conhecidas até internacionalmente, inclusive regravadas por famosos de diferentes estilos - entre eles, além dos já citados, também Frank Aguiar, Agnaldo Timóteo, a americana Lajuan Carter e nomes populares da música gospel como Shirley Carvalhaes, Lauriete, Marquinhos Gomes, Matos Nascimento e Marcos Antônio. Ele já foi exclusivo da gravadora Record e atualmente é independente, fechando eventuais parcerias com estúdios diversos.

