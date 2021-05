Hoje aposentada e dedicando-se à produção literária, a mestre em Matemática da UFF já foi presidente do Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência (ILTC) e coordenadora de concursos do Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais (Codimec) e da Fundação João Goulart, além de professora do Instituto Militar de Engenharia (IME) Álbum de família

Em meio ao caos instaurado pela pandemia do coronavírus, Márcia Martins mergulhou fundo em seu universo particular de números e letras para produzir quatro novos livros durante o isolamento social. Os temas giram em torno da linha de abordagem que se tornou sua marca registrada: a transformação da matemática em literatura de uma forma tão divertida, atraente e universal que se faz também didática. A paixão pela área profissional se manifesta a cada linha escrita pela autora, que dedicou décadas da vida ao magistério no Instituto de Matemática e Estatística da UFF e agora mostra sua veia literária em uma rica bibliografia que agora totalizam dez títulos. Todos os lançamentos estão em fase de impressão e serão disponibilizados no mercado ainda este ano.

Um deles é a versão atualizada de “Lógica: uma abordagem introdutória” (Editora Ciência Moderna). Mais do que uma segunda edição, a obra ganhou novidades no conteúdo. Mais claro e coeso, segundo Márcia, o livro também apresenta agora as soluções comentadas de grande parte dos exercícios propostos. "Acredito ser essencial ao leitor iniciante uma apresentação recheada de exemplos e exercícios resolvidos. Penso que o X da questão para um bom aprendizado seja a possibilidade de contar com textos claros e estimulantes. Motivada por esses fatores é que decidi lapidar a 1ª edição. As atividades estimulam o leitor a se debruçar sobre os tópicos abordados, sem, contudo, ser enfadonha", explica.

Em "Matemática e diversão" (Editora Sulina), a professora e escritora se inspirou numa série de reportagens de um matemático da Universidade de Oxford para a BBC de Londres para tomar a iniciativa de, enfim, sistematizar todo o material que armazena em 32 anos de docência. Voltada para estudantes dos ensino fundamental II e médio, a publicação aborda os conceitos matemáticos em uma linguagem mais fácil inclusive para leitores pouco escolarizados, mostrando como os números podem ser interessantes e divertidos.

Já em "Matemática – Teoria e exercícios resolvidos" (Editora Ciência Moderna), a escritora oferece uma alternativa de aprendizado às pessoas que pretendem aprofundar o conhecimento na área das Ciências Exatas, seja para conclusão do Ensino Médio ou para para prestar concurso público. O livro é coescrito por mais três autores e apresenta cada noção através de definições, ilustrações, exemplos, exercícios e questões com as respectivas soluções, apurando a habilidade do leitor no entendimento de expressões e equações algébricas, trigonometria, funções exponenciais e logarítmicas, análise combinatória, matrizes e determinantes, geometria analítica, estatística, probabilidades, matemática financeira e lógica.

"O entusiasmo desperta no ser humano uma capacidade de vencer obstáculos e ir além do que ele próprio imagina ser possível. Quanto mais aprendemos temas e visões diferentes, mais alimentamos o banco de dados da nossa vida, que se cruzam e promovem mais conhecimentos que podem nos abastecer de ferramentas para lidarmos com as situações que se apresentam no cotidiano", acredita ela. "Assim é com a matemática: não é uma coisa estranha e estapafúrdia que se coloca em nosso caminho para nos aborrecer nos bancos escolares ou nas universidades. Amar ou odiar é uma questão de percepção e decisão".

O quarto e mais recente livro a ir para a gráfica chama-se "Frutos da Universidade” (Editora Kazuá) e tem um perfil mais pessoal e diferente das demais narrativas. Trata-se de um romance cujos protagonistas são dois professores universitários com 70 anos de idade e casados há mais de 45 anos - uma história de personagens fictícios livremente inspirada na sua própria experiência conjugal. Ou seja, um inédito e desafiador exercício literário para esta já bem-sucedida escritora. "Descobri que escrever é uma excelente terapia. Vencer o desafio do papel em branco me encanta. O ato de criar estimula a mente. Quanto à Matemática, adoro buscar variadas maneiras de apresentar conteúdos de modo prazeroso. Sou professora e sempre quis realizar esse oficio”, diz a escritora.

Hoje aposentada e dedicando-se à produção literária, a mestre em Matemática já foi presidente do Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência (ILTC) e coordenadora de concursos do Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais (Codimec) e da Fundação João Goulart, além de professora do Colégio Metropolitano, do Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Petrobras, em paralelo ao magistério na UFF, que vigorou de 1985 a 2016. Sua produção pode ser encontrada no YouTube , no Facebook , no Twitter e no Instagram