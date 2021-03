O espetáculo faz uma justa homenagem ao artista circense idealizador do circo-teatro Divulgação

Publicado 19/03/2021 20:13 | Atualizado 19/03/2021 20:14

Belford Roxo - O espetáculo teatral “Will Will conta Benjamim de Oliveira” estará em Belford Roxo neste domingo (21) no Centro Cultural Donana. A apresentação também conta com a participação de um artista convidado, o palhaço Azeitona. O público poderá assistir gratuitamente pelo canal do Youtube o espetáculo. A iniciativa percorre a Baixada Fluminense até o dia 30 de março.

A peça faz uma homenagem ao grande artista e primeiro palhaço negro reconhecido nacionalmente, Benjamim de Oliveira, que nasceu escravizado, em 1870, sendo libertado pouco tempo depois e, apesar da enorme contribuição para a cultura brasileira, pouco é lembrado nos dias atuais. Tendo como fio condutor a trajetória de Benjamim, a peça faz uma discussão racial sobre o Brasil de ontem e de hoje, a partir do protagonista e seu contemporâneo, palhaço Will Will, e de outras figuras negras.



A obra, que mistura teatro, música, números circenses e contação de história, bebe na fonte do Circo-Teatro, modalidade sistematizada e incentivada por Benjamim, e é fruto de uma pesquisa de três anos do ator, palhaço e conselheiro estadual de Cultura Wildson França sobre seu ancestral.



A direção é da gigante Tatiana Henrique e a preparação corporal de Reinaldo Junior. Kalebe Nascimento assina a direção musical e Gyselle Cruz e Maiana Santos, a produção. A realização é da empresa de espetáculos e eventos de Belford Roxo, Brigadeirinho Produções.



Este projeto foi contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ, da Secretaria de Estado e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc.



SERVIÇO

Espetáculo Will Will conta Benjamim de Oliveira

Pelo Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuV7pH60UoKhfKOktF2h-JA

Data: 21/03 (Domingo) - 18h

Centro Cultural Donana – Belford Roxo

Rua Aguapeí, nº197, Bairro Piam - Belford Roxo.