Publicado 31/05/2021 15:47 | Atualizado 31/05/2021 15:52

Belford Roxo - Devido à queda no fornecimento de energia elétrica por parte da Light, o sistema de abastecimento de água no Booster da Baixada Fluminense, está interrompido desde a noite de domingo (30/05) nos municípios de Belford Roxo, São João do Meriti e parte de Duque de Caxias. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) já entrou em contato com a Light, e o abastecimento será retomado assim que a energia for restabelecida.

A Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas que exijam grande consumo de água. Clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.