Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo goleou o Porto Real por 7 a 0, neste sábado (29/05), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Foi o último amistoso preparatório visando a Série C do Campeonato Carioca.

Equipe do SE Belford Roxo posada antes do amistoso Marcos Leandro / SEBR Os destaques do jogo foram, o atacante Allan Barreto, com dois gols e duas assistências, além de Rafael Lucas também balançando as redes duas vezes e com uma assistência. Jefferson, Dentinho e Sales completaram a goleada.

O Belford Roxo entrou em campo com: Werneck (Dida, Palma); George (Coutinho), Oliveira, Ina (Scarpa) e Japão (Sales); David (Rincon), Marlon (Heloan), Jeferson e Marcos Felipe (Dentinho); Rafael Lucas (Melque) e Allan (Jean).

O SE Belford Roxo estreia no Cariocão na próxima quinta-feira (03/06), às 15h, contra o Barcelona, no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes. O primeiro jogo que aconteceria neste final de semana, foi adiado devido a desistência do EC Resende