Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:08 | Atualizado 31/05/2021 15:40

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo abriu nesta segunda-feira (31/05) inscrições para o Processo Seletivo dopara contratação imediata e cadastro reserva. As vagas são para os cargos de: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, agente de ação social, cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal. Os interessados podem se inscrever até o dia 04 de junho no site: http://saudebelfordroxo.com/sbr/

As inscrições podem ser feitas munidos da seguinte documentação:



•RG;•CPF;•Diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso);•Comprovação de experiência (declaração, CTPS e/ou contratos);•Apresentar original e cópia do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses a contar da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência (em caso da pessoa com deficiência);•Declaração de grau de parentesco (anexo V do edital).Confira o edital: https://drive.google.com/file/d/1afZ7DQtMYTy51ij1Gc9U-IOdKrbPJ8FC/view?fbclid=IwAR15nZ7U9KrBrFpzepZBR6bMZDfR1xBsLss2ud8VrsWM49qb_SyLnrQIjcg