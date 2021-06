Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:17 | Atualizado 01/06/2021 17:18

Waguinho visitou o bairro São Leopoldo e conversou com os moradores Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), visitou nesta terça-feira (01/06), as obras do PAC no bairro São Leopoldo. Acompanhado de secretários e vereadores, o prefeito conversou com moradores e caminhou nas ruas Catumbi e Itapuan que recentemente receberam asfalto.“São Leopoldo é prioridade nesse governo. São obras de saneamento básico, infraestrutura, novas áreas de lazer com campo de grama sintética, creche e escola. Um pacote de obras para a região que já está mudando a vida das pessoas. Muitas melhorias chegam à cidade também pela parceria com os deputados Daniela do Waguinho (federal/MDB) e Márcio Canella (estadual/MDB) que elaboram emendas com recursos para serem investidos na população”, destacou o prefeito.Recentemente, o prefeito Waguinho se reuniu, em Brasília-DF, com o secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Acompanhado pelo secretário municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha e pela subsecretária Ana Titonel, o prefeito pleiteou mais recursos para obras no município.