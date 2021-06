Por O Dia

Publicado 31/05/2021 19:28 | Atualizado 31/05/2021 19:31

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo está distribuindo os kits didáticos, mochilas e uniformes para os alunos da educação infantil da rede. Algumas unidades contempladas foram a Escola Municipal Manoel Gomes e as creches municipais Amor e Esperança e Jorge Victor de Almeida. Os demais alunos do ensino fundamental irão receber a partir desta semana o material para a volta às aulas, de maneira híbrida, onde o ensino presencial será retomado essa semana, respeitando todos os protocolos de segurança.

O secretário de Educação, Denis Macedo, entregou o it escolar na creche municipal Jorge Victor Rafael Barreto / PMBR

Segundo o secretário de Educação, Denis Macedo, o retorno às escolas começou em abril com a educação infantil, avançando no mês de maio com os alunos do primeiro ao terceiro ano e na última semana para o quarto e quinto ano. “É um grande desafio, mas de maneira gradual e segura estamos trazendo nossos alunos às salas de aulas. Em todas as escolas tem álcool em gel, tapete higiênico, sabonete líquido e estamos respeitando o distanciamento social. Observamos as características de cada comunidade escolar para montar o esquema híbrido, e fica a critério da unidade fazer a escala para o revezamento”, explicou o secretário que ainda convocou os pais para participarem mais e retirarem os kits didáticos e de alimentação, mesmo que a criança não esteja assistindo aula.