Veículos pulverizam quaternário de amônio de quinta geração - o mesmo usado com êxito na China - com função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 31/05/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil segue esta semana com a sanitização nas ruas e órgãos públicos em 24 bairros da cidade para combater a proliferação do coronavírus. Além desta, o órgão também realiza em 13 bairros o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (3), não haverá os serviços. Se houver ponto facultativo na sexta-feira (4), os bairros deste dia serão feitos na próxima semana. Estão previstos para serem contemplados o Rio do Ouro, Jardim Miriambi, Marambaia, Tribobó, Luiz Caçador, Recanto das Acácias, Várzea das Moças, Laranjal, Monjolos, Largo da ideia, Novo México, Mutondo, Maria Paula, Sacramento, Vista Alegre, Barro Vermelho, Alcântara, Jardim Alcântara, Boa Vista, Santa Izabel, Guarani, Santa Catarina, Raul Veiga e Vila Três.

A sanitização é feita com o uso do quaternário de amônio de quinta geração - o mesmo usado com êxito na China - que tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. O produto é usado diluído em glicerina nas ruas gonçalenses com as motofogs e em alguns órgãos públicos (unidades de saúde, hospitais e Centro de Tradições Nordestinas) diluído em água por meio de uma motobomba acoplada em uma picape. O cronograma é montado com base nos dados informados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento das regiões com maior número de casos de Covid-19.

Já o inseticida contra o Aedes aegypti é pulverizado pelas motofogs. Os veículos são monitorados por GPS e acompanhados em tempo real pela equipe da base da Secretaria Municipal de Saúde. A aplicação do produto com esta finalidade, na semana de 31 de maio a 4 de junho, será nos seguintes bairros: Pacheco, Zumbi, Pita, Mutuapira, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, Jardim Catarina, Antonina, Porto da Pedra, Jardim Catarina, Nova Cidade, Mangueira, Parada 40, Jardim Catarina e Trindade.