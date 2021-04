Jair Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 16/04/2021 14:27 | Atualizado 16/04/2021 14:29

Brasília - Nesta sexta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que parece que a Covid-19 "matou o mosquito da dengue", em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Além disso, Bolsonaro também voltou a questionar o número de óbitos causados pela doença.



Na ocasião, o presidente comentava sobre a reunião do comitê criado para definir medidas de enfrentamento à pandemia realizada na última quarta-feira (14), em que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que apresentasse o número de pessoas que morreram por doenças não relacionadas à Covid-19 nos últimos cinco anos.

Publicidade

Segundo o presidente, esses dados serão apresentados na próxima reunião do comitê, que ainda não tem data definida. "Tivemos uma reunião daquele comitê que trata do Covid, né – com presidente da Câmara, Senado, MP, etc. No momento, particularmente, eu resolvo o assunto, mas eu pedi em público ali, para que o ministro da Saúde, na próxima reunião nossa do conselho, apresentar, nos últimos cinco anos, quantas pessoas morreram de cada doença", disse Bolsonaro.

"Tem certas doenças que não morrem mais ninguém. O vírus matou o mosquito da dengue. Então, nós sabemos que tá matando esse vírus, sabemos. Em especial quem é mais idoso, etc, mas temos que ter um número concreto", acrescentou.