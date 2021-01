Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR

Por iG

Publicado 11/01/2021 16:40 | Atualizado 11/01/2021 16:41

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (11), a apoiadores, que "só papai do céu" pode fazer com que ele saia da Presidência da República.

“Vocês não sabem o tamanho da minha paciência. Eu sou imbroxável, tá ok? Então, vão ter que me aturar. Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”, afirmou.



Bolsonaro também voltou a falar sobre a quantidade de recursos financeiros disponíveis ao governo federal. Segundo ele, o teto de gastos limita os gastos públicos da gestão.



“Logicamente você não vai ter nunca um presidente perfeito, né, mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos com a lei do teto, vamos fazendo mais. Alguns querem que eu minta, né, que eu fale ‘Ah, Brasil tá uma maravilha’. Não tá uma maravilha. Sabe a nossa dívida interna quanto está? R$ 5 trilhões”, disse.