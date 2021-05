O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 21:51

Rio - Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou virtualmente de uma carreata de apoiadores que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso. Durante ligação com o ex-deputado federal Victório Galli, Bolsonaro fez um discurso com tom de campanha eleitoral e disse que irá até "as últimas consequências" para que o Brasil não seja prejudicado pela "decisão de uma minoria".

“Podem ter certeza que vocês têm uma pessoa que tudo fará para que nós, povo brasileiro, não sejamos prejudicados por decisão de uma minoria aqui no Brasil. Nós iremos às últimas consequências”, disse o mandatário

"Confio no povo brasileiro, confio em vocês, para mudarmos a atual situação em que nos encontramos. O nosso Exército é o povo brasileiro e a vocês, nós devemos lealdade absoluta", acrescentou.

