Por Irma Lasmar

Publicado 31/05/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil começa a vacinar novos grupos contra o coronavírus nesta segunda-feira (31). Já podem receber a primeira dose os profissionais da educação, guardas municipais, e veterinários, todos a partir de 50 anos, estagiários da saúde atuando em hospitais e pessoas com comorbidades acima de 18 anos (diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, câncer e obesidade mórbida). Eles devem comprovar vínculo com o município, seja de trabalho ou domicílio.

A cidade também continua imunizando pessoas com doenças neurológicas crônicas, deficiência permanente e Síndrome de Down a partir de 18 anos de idade, munícipes em geral acima de 60 anos, e trabalhadores da saúde da linha de frente acima dos 18. Estão disponíveis doze pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru, das 8h às 17h. Esses locais recebem o público até 16h30, para atendê-los até 17h, nos dias de semana, e no sábado até 11h30, para atendimento até meio-dia.

A vacinação contra a Covid-19 para grávidas e puérperas foi suspensa no sábado (29) na cidade devido ao esgotamento das doses da Pfizer na sexta-feira (28). A Secretaria de Saúde e Defesa Civil pode voltar a vacinar este público na terça-feira (1º), já que deve retirar mais 5.850 doses do imunizante da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA), no Barreto, em Niterói, nesta segunda-feira (31).

A segunda dose da CoronaVac está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose da mesma marca a partir do dia 17 de abril. Podem se imunizar com a segunda dose da Astrazeneca os gonçalenses que tomaram esta vacina há mais de 3 meses. É preciso observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para se procurar os postos nos dias divulgados pelas redes sociais e no site da Prefeitura. Para a segunda dose, deve-se apresentar o comprovante da primeira dose da mesma vacina, aplicada no município. Quem não levar o comprovante ou o apresentar de outra cidade não será imunizado.

São chamadas de doenças neurológicas crônicas as doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória; indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave e epilepsia.

Consideram-se pessoas com deficiência permanente aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Este grupo inclui pessoas com: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar ou estudar.

