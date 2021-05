Capitão Nelson e Adolfo Konder acertaram onde será o local da nova unidade e quais são as adaptações necessárias a serem providenciadas Divulgação / Lucas Alvarenga

O prefeito Capitão Nelson e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, reuniram-se para tratar da instalação da nova unidade do departamento no município, que será no CRAS de Vista Alegre. Para viabilizar as obras, um termo de cessão de uso do espaço será firmado entre as partes. A cidade, que já conta com as unidades dos bairros Neves e Rocha, passará a ter, assim, três locais de atendimento. O objetivo é que o espaço seja similar ao de Neves, com serviços de identificação civil, vistoria e prova teórica.

O local que será destinado ao Detran deverá receber adequações, como uma entrada independente pela RJ-104 e uma cobertura metálica. Antes do início dos trabalhos, será feito um levantamento de campo pela equipe técnica do Governo do Estado, para apresentar o cronograma de execução das intervenções.

“Essa nova unidade vai beneficiar a população residente em Alcântara, bairros do entorno e, até mesmo, do município vizinho de Itaboraí. A nossa intenção, junto ao Estado, é descentralizar o atendimento para melhorar o atendimento à população, inclusive evitando aglomerações nas outras unidades e saturação no trânsito nas vias de acesso. As parcerias com os governos estadual e federal são muito importantes para facilitar os serviços e proporcionar mais qualidade de vida ao cidadão”, ressaltou Nelson.

O presidente do Detran-RJ salientou que a expansão do departamento no município atende ao pedido da Prefeitura local. “São Gonçalo é a segunda maior cidade do estado do Rio e acreditamos que, colocando um posto aqui nesta região, melhorará muito o atendimento ao cidadão, o que é um dos grandes desafios da nossa gestão, além de ser uma determinação do governador Cláudio Castro. Recebemos essa demanda do prefeito, no sentido de olhar por essa região, e nossa equipe técnica entende que este espaço é um bom lugar para implantar um posto”, disse Adolfo Konder, que estava acompanhado do assessor-chefe de engenharia do Detran, Thiago Gonçalves.