Publicado 31/05/2021 11:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson recebeu Paulo Rebelo, presidente do estaleiro Renave, de Niterói, para negociar investimentos em São Gonçalo. Durante o encontro, foram discutidas duas possibilidades: a implantação de um polo naval mediante a expansão do estaleiro - levando em conta a proximidade entre os municípios - ou de um polo náutico, com atividades de lazer e turismo na cidade. O prefeito destacou a disponibilidade da Prefeitura em dialogar com o empresariado do setor naval, para que mais investimentos sejam feitos na cidade, gerando emprego e renda para a população.

“É interesse nosso atrair investimentos para São Gonçalo. Aos poucos vamos restabelecer a confiança do empresário para investir na cidade porque estamos nos mobilizando. Conseguimos trazer o Programa São Gonçalo Presente, melhorando a segurança. Agora temos que atrair empregos e o empresário é fundamental para isso. Nossas portas estão abertas para quem quiser investir no município”, assegurou Nelson.

O Renave é o maior da América Latina e possui 70% do seu quadro de funcionários formado por gonçalenses. “Estamos analisando as diferentes possibilidades. Enxergamos o potencial da indústria naval e a área náutica. O Rio de Janeiro como um todo não tem um local onde as pessoas possam pegar uma lancha para lazer, parar em um local com restaurante, se divertir e gerar riqueza local, ou mesmo um píer avançado com atrações e mercados”, comentou.

O secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, destacou a necessidade de estudos para definir o melhor modelo de investimento para a cidade, bem como a necessidade de intervenções para viabilizar a navegação no litoral de São Gonçalo, como a dragagem da baía para navegabilidade, para que o município obtenha retorno. “Precisamos trabalhar para definir as demandas. Não queremos montar um elefante branco, e sim algo de que a cidade usufrua a longo prazo”, ressaltou.