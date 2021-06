Arcrebiano, o Bil, do 'BBB 21' e do 'No Limite' - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:47

Rio - Arcrebiano mal teve tempo de se recuperar do 'BBB21' e já embarcou em uma nova aventura – essa, ainda mais difícil. Não pelas provas de força e resistência, ou pela falta de conforto do acampamento, mas sim pelas restrições de alimentação que precisou encarar. "A comida sempre foi um limite para mim. Desde criança eu sempre comi muito e já sabia que esse seria o meu ponto fraco. Perdemos algumas provas e estávamos sem mantimentos. Acho que xepa do BBB seria o VIP do 'No Limite' (risos)", brinca o eliminado.

No programa de ontem, após a derrota da tribo Calango na Prova da Imunidade, o modelo e digital influencer pediu os votos de seus companheiros e, no Portal de Eliminação, foi o escolhido para deixar o reality. "Eu poderia ter aguentado um pouco mais, mas vi que o nosso grupo estava muito bem e preferi não atrapalhar o desempenho da tribo. Eu estava me sentindo muito fraco e chegar desse jeito nas provas é muito ruim. Cada um tem o seu limite e o desafio do reality é justamente essa superação. E isso eu fiz. Me superei e saio bem feliz", conta ele.Bil chegou a ser uma das grandes apostas do público por conta de sua força física, mas garante que os músculos não são essenciais no reality. "O físico nunca contou nesse programa, não é o mais importante. Se você tiver concentração, foco e psicológico bom, tem tudo para ir até a final", pondera ele, que também cita o vento e a chuva como grandes desafios: "O frio era bem complicado. Os dias que choveram durante a noite foram muito difíceis. A nossa roupa ficava toda molhada e não tinha como se aquecer".Sobre o clima de romance com Carol, sua companheira de tribo, Arcrebiano garante que não passou de amizade. "Por incrível que pareça, não rolou nada. Foi carinho mesmo. Estou sendo shippado com o Brasil inteiro, mas estou solteiro", conta, antes de declarar a sua torcida para a baiana. "Eu vou pela garra das mulheres que estão representando muito no programa e deixo minha torcida para a Peixinho. Acho que o Viegas pode dar trabalho pela tribo Carcará e pode chegar na final, mas quem leva o prêmio vai ser Calango. Sou calanguinho até o fim e quero ver a nossa dancinha na final".Com a eliminação de Bil, o jogo volta a apertar para a tribo Calango, que segue com um competidor a menos. Na entrevista a seguir, o eliminado da semana comenta sobre os desafios que viveu no reality.Entrevista com ArcrebianoQual foi o maior limite que você precisou encarar?A fome, com certeza. A comida sempre foi um limite para mim. Desde criança eu sempre comi muito e já sabia que esse seria o meu ponto fraco. Perdemos algumas provas e estávamos sem mantimentos. Acho que xepa do BBB seria o VIP do 'No Limite' (risos). Graças a Deus o Kaysar deu a ideia de comermos cactos porque poderia ter sido pior. Os cactos salvaram a maioria das vezes e era gostoso! Naquela situação ali, estava ótimo. O frio também era bem complicado. Os dias que choveram durante a noite foram muito difíceis. A nossa roupa ficava toda molhada e não tinha como se aquecer.Por que você pediu o voto dos seus companheiros de tribo? Se arrependeu da sua escolha?Eu poderia ter aguentado um pouco mais, mas eu vi que o nosso grupo estava muito bem. E eu preferi não atrapalhar o desempenho da tribo. Eu estava me sentindo muito fraco e chegar assim na prova é muito ruim. Dei o meu melhor. Cada um tem o seu limite e o desafio do reality é justamente essa superação. E isso eu fiz. Me superei e saio bem feliz.O que é mais importante: a força física ou psicológica?O físico nunca contou nesse programa, não é o mais importante. Se você tiver concentração, foco e psicológico bom, tem tudo para ir até a final.Como você avalia o clima da tribo Calango?A gente tentava manter um clima bom, mas era bem difícil com tudo o que estávamos passando. Era um trabalho de equipe. Muitas das vezes em que a gente se estressou, optamos por não falar nada para tentar manter essa sintonia e não levar um clima ruim para as provas.E sobre o clima com a Carol? Rolou alguma coisa entre vocês?Por incrível que pareça, não rolou nada. Foi carinho mesmo. Estou sendo shippado com o Brasil inteiro, mas estou solteiro!Para quem fica a sua torcida a partir de agora?Eu vou pela garra das mulheres que estão representando muito no programa e deixo minha torcida para a Peixinho. Acho que o Viegas pode dar trabalho pela tribo Carcará e pode chegar na final, mas quem leva o prêmio vai ser Calango. Sou calanguinho até o fim e quero ver a nossa dancinha na final!