Fiuk no 'Bate-Papo BBB' - Reprodução/Globo

Fiuk no 'Bate-Papo BBB'Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:43 | Atualizado 08/06/2021 21:59

Fiuk movimentou a internet na noite desta terça-feira. Isso porque o cantor publicou um vídeo no Instagram dizendo que espalhou alguns nudes em grupos nas redes sociais. Segundo o artista, a ideia surgiu após ele receber vários pedidos de fotos do tipo depois de pular pelado na piscina do "BBB 21".

fotogaleria

Publicidade

"É o seguinte, galera: desde que eu apareci peladão em rede nacional, todo mundo fica 'Fiuk, cadê teu nude? Fiuk, posta um nude'. Então é o seguinte, atendendo a pedidos, eu acabei de mandar uns nudes em uns grupos por aí, e quem sabe, amanhã eu poste aqui", disse o cantor nos Stories.