Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa KalimannReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:50 | Atualizado 09/06/2021 09:56

Rio - De viagem no Pantanal, Rafa Kalimann tem compartilhado imagens e vídeos das aventuras pelo Mato grosso do Sul. Na companhia do irmão, Renato Fernandes, a ex-BBB e influenciadora, de 28 anos de idade, realizou um passeio conhecido como "onçafári".

fotogaleria

Publicidade

"A onça veio desfilando confiante na nossa frente em sua 'casa', todos vivem livres em seu habitat natural, e o mais fantástico de ver é isso", contou a a apresentadora do Casa Kalimann", do Globoplay, por meio do Instagram Stories.

Na sequência, fez uma publicação no feed da rede social. "Feliz que estão gostando de acompanhar essa viagem. Como é lindo, como vale a pena. Eu e meu irmão estamos cheios de VIDA. É olhar pra cada folha, cada Ser que passa, cada momento do céu e admirar muito. É puro amor por tudo. O Pantanal me ganhou", declarou a ex-BBB.

Publicidade

Ela também revelou que plantou uma árvore na região. "08.06.2021 e eu plantei uma árvore no PANTANAL, jamais vou me esquecer disso. Plante uma árvore", escreveu

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFA KALIMANN (@rafakalimann)