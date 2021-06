Ex-BBB Kerline - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:41

Rio - Kerline posou com um pijama totalmente vermelho na noite desta terça-feira. Mas a primeira eliminada do "BBB 21" e seus seguidores não esperavam uma interação, a do Partido dos Trabalhadores (PT), o qual ela é apoiadora declarada.

Na legenda da publicação, ela brincou com o look e escreveu "Dilma Rousseff". Na sequência, o perfil do partido da ex-presidenta deixou uma elogio: "Amamos". Recentemente, a ex-BBB declarou apoio ao ex-presidente Lula nas eleições de 2022.