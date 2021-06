No 'Encontro', Fátima Bernardes se emociona ao descobrir que incentivou senhora a tomar segunda dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 13:39

Rio - Fátima Bernardes viveu um momento especial no "Encontro" desta quarta-feira (9). A apresentadora interagia com a plateia virtual do programa quando uma convidada revelou que sua avó decidiu tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 só depois de ver a jornalista sendo imunizada com a vacina fabricada pela AstraZeneca.

"A minha avó tomou a primeira dose da vacina em março, foi bombardeada com fake news e estava decidida a não tomar a segunda dose. Eu disse que era importante, mas ela resistia. Quando soube que você, Fátima, tinha se vacinado, eu mostrei a ela, que logo mudou de opinião e se vacinou", contou Bárbara Braga sobre a avó, dona Cirondina. "A sua sensibilidade sempre nos emocionou e eu sabia que nesse momento você não iria falhar", declarou a jovem.

Enquanto a convidada dividia seu relato, Fátima segurava as lágrimas no estúdio. Logo em seguida, a apresentadora respondeu: “Eu tô muito emocionada de ouvir a sua história, tomara que outras pessoas ouçam isso. A vacina boa é essa que a gente tem, que tá perto da gente e tá no nosso braço”, afirmou.

"A vacina é segura, acredite nisso, e não deixe de se vacinar. A gente quer de volta as nossas vidas", disse a apresentadora, que ainda mandou um recado para a senhora citada pela neta. "Dona Cirondina, como eu lhe estimulei, que a senhora estimule outras pessoas a se vacinarem", pediu.