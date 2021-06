Janielly Nogueira, irmã de Gilberto - Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:58

Rio - Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, decidiu postar uma foto ousada no Twitter nesta quarta-feira. A publicação fez sucesso entre anônimos e famosos. Sarah e Pocah, ex-companheiras de Gil no reality, deixaram elogios.

fotogaleria

"Postei e saí correndo", escreveu Janielly na legenda. "Gostosa! Irmã que adotei pra mim!", postou a especialista em marketing Sarah. "Bem panterona", disse a cantora Pocah.

Na foto, é possível ver a tatuagem que Janielly fez para o irmão, que também comentou: "Minha irmã!"



Gostosaaaaaa!!!! irmã que adotei pra mim!! — Sarah Andrade (@ssarahandrade) June 9, 2021