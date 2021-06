Felipe Neto - Reprodução do Instagram

Felipe Neto Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:29 | Atualizado 09/06/2021 11:40

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais para expor a ameaça que recebeu de um policial militar do Rio de Janeiro pelo chat do Instagram. A situação aconteceu após o youtuber e influenciador fazer uma postagem sobre o alto número de óbitos por covid-19 no Brasil e comparar ao de países, como Estados Unidos e Israel, que possuem vacinação mais adiantada.

fotogaleria

Publicidade

O posicionamento político do empresário não agradou o policial que não teve nome revelado. "Pena que não levou você, seu esquerdista babaca", dizia a mensagem de ódio.

Com medo e abalado, ele se posicionou. "Mensagem enviada por um policial militar do RJ, que supostamente deve garantir minha (nossa) segurança. Não vou aguentar isso calado mais. Um homem de fuzil na mão desejando a minha morte. Não dá para explicar o que isso faz com a minha cabeça", escreveu Felipe no Instagram.

Publicidade

Ele também se pronunciou pelo Twitter. "Tomarei as providências. Ele tem um fuzil na mão. Eu não consigo descrever o que é ser vítima disso", postou ele.