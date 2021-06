Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 08/06/2021 19:35

Nova Friburgo segue avançando com a vacinação contra a Covid-19 conforme recebe as remessas de imunizantes do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado. Neste momento, a Secretaria Municipal de Saúde está dando prosseguimento ao Plano Nacional de Imunização (PNI), que estabeleceu os públicos-alvo prioritários a serem imunizados. Contudo, o município já planeja as próximas etapas. Para isso, foi aberto o cadastramento para população em geral, entre 18 e 59 anos, visando traçar as futuras estratégias de vacinação.

até o dia 14, no site da Prefeitura, por meio do preenchimento de um O cadastro foi aberto nesta terça-feira (8/06) e vai, no site da Prefeitura, por meio do preenchimento de um formulário on-line , com duas páginas. Para efetuar o cadastro, os cidadãos precisam informar o nome completo, CPF, Cartão do SUS (CNS), endereço completo.

O início da imunização para esse grupo ainda não tem uma data definida pois está sujeito ao número de doses que o município for recebendo do governo estadual.