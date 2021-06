Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais - Divulgação

Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais Divulgação

Publicado 07/06/2021 16:53

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação em Nova Friburgo (Sepe), deu início nesta segunda-feira (7/06) a “Greve pela Vida”, um movimento dos profissionais da educação que reivindicam que as aulas presenciais no município só sejam retomadas após a vacinação deste grupo. A greve foi anunciada após assembleia no dia 31 de maio e ampara todos os profissionais da educação, desde a administração até os professores e pessoal de apoio.

No entanto, para evitar mais perda de aulas por parte dos alunos, a greve se resume apenas às aulas presenciais, estando mantido o trabalho remoto. Contudo, sobre o trabalho remoto, o Sepe destaca que “a posição, aprovada em seu Conselho Deliberativo, entende que as atividades remotas não podem ser obrigatórias e tem apenas caráter complementar, visto que é incapaz de atender todos os estudantes”.

Explicando que a greve é o último recurso de negociação, o Sepe ainda ressalta que o retorno das aulas presenciais representa um risco de contágio dos profissionais e dos alunos com a Covid-19, uma vez que não existe no município ampla testagem, garantia de circulação segura e nem mesmo uma vacinação universal.

Sendo assim, mantendo a posição que vem sendo divulgada desde início das discussões sobre retorno presencial, o Sepe aguarda uma posição do município, estando inclusive divulgando que outros municípios do entorno de Nova Friburgo já estão vacinando os profissionais da educação contra a Covid-19, sendo a imunização a única forma de retomada do ensino presencial.

Sobre a greve, a Secretaria de Educação de Nova Friburgo informa que ainda está sendo informada pelas escolas da rede municipal de ensino sobre quantos profissionais aderiram à greve e optaram por suspender o trabalho presencial.

Vale destacar que, nesta segunda-feira, estava previsto o retorno de mais três escolas, consideradas aptas a voltar com o ensino presencial. Com isso, passariam a 21 o número de unidades abertas, entre as 120 da rede municipal de ensino.