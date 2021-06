Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais - Divulgação

Escola municipal de Nova Friburgo que já retornou com as aulas presenciais Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:12

Com o feriado de Corpus Christi e ponto facultativo nas repartições municipais, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio de Secretaria Municipal de Educação, publicou nesta quarta-feira (2/06) uma nova lista das unidades da Rede Municipal de Ensino que poderão voltar a ter aulas presenciais a partir da próxima segunda feira (7/06). A retomada das atividades presenciais tem sido realizada de forma gradual no município.



Até o momento, 18 unidades escolares do município retornaram às aulas presenciais, de acordo com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo. Com a permissão para mais três unidades reabrirem, o município passará a contar com o ensino presencial em 21 das 120 unidades escolares.

Na próxima segunda voltam às aulas na Escola Municipal Patrícia Jonas Santana - Bela Vista; Escola Estadual Municipalizada Flor do Ypê - Campo do Coelho; Escola Municipal Isabel Jovelina - Rui Sanglard.

A Secretaria de Educação informa ainda que a Creche Vovó Julia, em Olaria, também voltaria a funcionar presencialmente, porém ocorreu um incêndio na unidade. A partir da próxima semana, a equipe de infraestrutura estará na unidade fazendo os reparos, considerando que foi apenas em uma sala o prejuízo, precisando passar por alguns reparos elétricos. Temporariamente as aulas permanecem suspensas até que haja a adequação total nesta unidade.

De acordo com a Prefeitura, a retomada tem corrido de forma responsável, seguindo os protocolos de higienização, limpeza e sanitização das escolas, com o trabalho de toda a equipe da rede em prol de um retorno seguro para todos. A Prefeitura destaca ainda que as aulas presenciais só podem prosseguir se o bandeiramento estadual, atualizado semanalmente pelo Painel Coronavírus, não estiver na cor roxa.

Unidades escolares que já estão em funcionamento:

- Escola Municipal Professora Adezir Almeida Garcia - Córrego Dantas;

- Escola Municipal Acyr Spitz - Lumiar;

- Escola Municipal Celcyo Folly - Parada Folly;

- Escola Municipal Ceffa Flores de Nova Friburgo - Vargem Alta;

- Centro Municipal de Educação Infantil Gilcely Barradas Cantos - Barroso, Amparo;

- Escola Municipal Jardel Hottz - Braunes;

- Escola Municipal José Alves de Macedo - Fazenda Rio Grande;

- Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus - Jardim Califórnia;

- Centro Municipal de Educação Infantil Otelina de Sá Martins Almeida Condack - Conquista;

- Escola Municipal Centro Familiar por Formação por Alternância Rei Alberto I - Baixada de Salinas;

- Escola Municipal Victorino Bento de Toledo - São Lourenço;

- Escola Municipal Tiradentes - Amparo;

- Escola Municipal Dante Laginestra - Riograndina;

- Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Adahil da Cruz - Nova Suíça;

- Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Faria - Vilage;

- Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz - Mury;

- Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael - Cordoeira;

- Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança - Boa Esperança.