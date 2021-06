Por O Dia

Por causa da pandemia, assim como no ano passado, a celebração de Corpus Christi em Nova Friburgo em 2021 não contará com a tradicional confecção dos tapetes de sal, que eram feitos nas ruas do centro. Entretanto, a celebração contará com Santa Missa e bênção às autoridades na sede da Prefeitura, nesta quinta-feira (3/06), além de uma ação solidária que arrecadará medicamentos para o Hospital Municipal Raul Sertã.

As celebrações, organizadas pela Diocese de Nova Friburgo, seguirão as recomendações sanitárias de proteção contra a Covid-19. Dessa forma, a participação dos fiéis nas igrejas será reduzida. Entretanto, todos estão convidados a um ato concreto de fé doando alimentos não perecíveis para Diocese distribuir às famílias em vulnerabilidade social na cidade ou ainda doando quaisquer medicamentos, que serão destinados ao Hospital Raul Sertã. Os medicamentos que não puderem ser usados na unidade de saúde serão encaminhados à farmácia da Catedral de São João Batista.

O Bispo Diocesano, Dom Luiz Antonio Lopes Ricci, presidirá a Santa Missa em Nova Friburgo, na Paróquia São Bento Abade, situada no bairro Ypú, às 15h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Nova Friburgo (Facebook e Youtube).

Ao final da Santa Missa terá início o percurso com o Santíssimo Sacramento. O cortejo sairá da Paróquia São Bento Abade em direção à Rua Moisés Amélio e Avenida Alberto Braune. Em frente à sede da Prefeitura, o Bispo fará uma parada breve para benção às autoridades municipais, estaduais e federais, representadas pelo prefeito Johnny Maycon. Chegando à Praça Demerval Barbosa Moreira, acontece a bênção final na Catedral Diocesana São João Batista.

Para evitar aglomerações, o cortejo contará com apenas três veículos: um levando Jesus Eucarístico, outro transportando o equipamento de som e um terceiro recolhendo os alimentos e medicamentos, doados pelos moradores desta região por onde passará o Santíssimo