Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:49

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo foram acionados na madrugada deste domingo (30/05) para um caso de furto, no qual a suspeita foi detida por populares com os materiais que roubou de dentro de veículos que estavam estacionados na Rua Alcindo Alves dos Reis, no bairro Jardim Califórnia.

Segundo a PM, a mulher de 23 anos, furou dois aparelhos de rádio e diversos outros materiais do interior dos veículos, mas a ação foi flagrada por pessoas que estavam na rua naquele momento. As testemunhas imobilizaram a suspeita e chamaram a PM. Ela foi presa e encaminhada, juntamente com os objetos furtados, para a 151ª DP.

Também no domingo, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) abordaram um veículo na Rua Minas Gerais, no bairro Bela Vista, e aprenderam o condutor, um homem de 44 anos, por porte ilegal de arma. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma faca. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagamento de fiança.

No sábado (29/05), os PMs do Patamo, de posse de denúncias de tráfico de drogas, realizaram uma ação na Rua Maestro Joaquim Naegele, no condomínio Terra Nova II, em Conselheiro Paulino. Durante abordagem, um suspeito de 31 anos foi preso com 13 unidades de cocaína e R$ 40 em dinheiro. Em outra ação de combate ao tráfico no sábado, os PMs do Serviço Reservado prenderam um homem de 27 anos, com 129 papelotes de cocaína. O suspeito foi abordado na Rua Amapá, em Olaria.

Na sexta-feira (28/05), os PMs do Patamo prenderam um homem de 27 anos e apreenderam 133 papelotes de cocaína e duas balanças de precisão. O suspeito foi abordado na Rua José Tessarolo, no Paissandu.

Homem é preso após ameaçar companheira com arma de fogo

No sábado (29/05), os PMs do 11º BPM prenderam um homem, de 40 anos, por ameaçar a companheira de 56 anos com uma arma. Na residência do casal, em Mury, foram apreendidas duas espingardas, calibres 36 e 5.5 milímetros, além de várias munições. Ele foi encaminhado para a 151ª DP, onde permaneceu preso.