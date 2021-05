Por O Dia

Publicado 31/05/2021 16:47

A Delegacia Legal de Nova Friburgo (151ª DP) emitiu um comunicado em suas redes sociais sobre um cartaz que está circulando na internet, na qual é informado que bandidos têm rendido e roubado as motocicletas de motoboys para efetuar roubos quando as pessoas esperam pela entrega de seus pedidos. Segundo os delegados da 151ª DP, nenhum caso como esse foi registrado no município.

“Orientamos que, caso o fato tenha ocorrido, que suas vítimas venham a DP para efetivo registro. Caso negativo, solicitamos que não seja difundido, posto que em nada ajuda, apenas cria sensação de insegurança que não agrega nada, senão o temor infundado, que a ninguém interessa, o que evidencia enorme inconsequência de quem monta e divulga de forma deliberada em redes sociais”, diz a nota.

