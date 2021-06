Assim como já era esperado, o mês de maio em Nova Friburgo foi um dos piores até o momento no município em meio a pandemia de Covid-19. Com, maio fica atrás apenas do mês de abril, que foi o mais letal com 3.685 casos e 141 mortes pela doença. No entanto, quando comparamos somente esses dois períodos é perceptível que a cidade voltou a fase de redução de contágio, mas ainda é preciso manter as medidas de enfrentamento.De acordo com o boletim emitido nesta segunda-feira (31/05), Nova Friburgo registrou em maio, em número totais, 18.191 casos positivos e 619 mortes. Em abril foram 15.735 casos positivos e 499 mortes . Desde o início da pandemia, a cidade vinha mantendo uma média de 33,7 mortes por mês.O mês que apresentou as menores taxas de contágio e óbitos, com exceção de março de 2020, início da pandemia, quando os primeiros casos começaram a ser contabilizados sendo registrados 222 casos e 21 mortes, foi novembro. Neste período, o município chegou a 4.820 casos positivos, mas fechou o mês com 19 mortes e ainda apresenta boas taxas de ocupação de leitos de UTI e clínicos.Sobre o número de leitos, em maio de 2020 o município contava apenas com 10 leitos de UTI e 17 leitos clínicos, no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade referência tratamento de doentes com o novo coronavírus. Esse número aumentou ao longo do ano, com a abertura de novos leitos na unidade e até mesmo de uma nova ala e instalação de leitos semi-intensivos. Atualmente Nova Friburgo conta come 63 leitos clínicos, que estão com, respectivamente,e 82,5% de sua capacidade ocupada.