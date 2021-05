Por Paula Valviesse

Publicado 16/05/2021 08:00 | Atualizado 16/05/2021 17:05

Nova Friburgo completa neste domingo, 16 de maio, 203 anos de sua fundação. Este será o segundo aniversário da cidade em meio à pandemia de Covid-19, o que significa mais uma comemoração sem festas, eventos e, principalmente, sem o desfile cívico-militar, que tradicionalmente marca a data. A medida é importante, especialmente no momento atual enfrentado não só no município, mas em todo país, com um aumento significativo do número de casos e de mortes por Covid-19, mesmo com a vacinação acontecendo.

Pensando nisso, em vez de juntar declarações de figuras importantes da cidade ou falar sobre a importância das colônias em sua história, decidimos olhar as estatísticas de casos positivos e mortes, divulgadas pela Prefeitura, por meio do Boletim Covid-19, e traçar uma breve evolução da doença no município entre os dias 15 de maio de 2020, véspera do aniversário de 202 anos, e 14 de maio de 2021, última publicação antes da cidade completar 203 anos.

Nova Friburgo chegou aos 202 anos com 113 casos positivos confirmados e 12 mortes pela doença. Naquele momento, as taxas de ocupação de leitos de UTI e clínicos, tanto no Hospital Municipal Raul Sertã, quanto nas outras três unidades de saúde particulares da cidade, ainda não eram motivo de preocupação e nem mesmo muito divulgadas.

Sobre o número de leitos, em maio de 2020 o município contava apenas com 10 leitos de UTI e 17 leitos clínicos, no Hospital Municipal Raul Sertã, unidade referência tratamento de doentes com o novo coronavírus. Esse número aumentou ao longo do ano, com a abertura de novos leitos na unidade e até mesmo de uma nova ala e instalação de leitos semi-intensivos. Atualmente Nova Friburgo conta com 20 leitos de UTI e 63 leitos clínicos, que estão com, respectivamente, 80% e 69,8% de sua capacidade ocupada.

Quando comparamos a situação do município nos primeiros 15 dias de maio de 2020 e 2021, percebemos um salto enorme nos números de casos e mortes. Mas vale destacar que, sobre os casos positivos, é possível justificar o aumento com o aumento da testagem devido a aquisição de testes pela Prefeitura e também envio de mais testes por parte do Ministério da Saúde ao longo do ano. No entanto, no que diz respeito às mortes, como esse saldo é também confirmado por exames feitos no Lacen, não há justificativa do aumento, a não ser um maior contágio da população.

Nesse período de um ano, Nova Friburgo passou de 55 casos positivos e 5 mortes confirmadas, no dia 1º de maio de 2020, para 15.873 casos positivos e 514 mortes, no dia 3 de maio de 2021, o que representa o registro de 509 novas mortes. Vale destacar que o mês de abril foi até agora o pior momento da pandemia, tendo sido registrados somente em abril 141 novas mortes, o que representa 27,4% do total de óbitos. Em média, o município registrou 33,7 mortes por mês e, tendo em vista essa média, abril mostrou um aumento do número de óbitos de mais de 300%.

E, infelizmente, levando em consideração os registros de mortes no mês de maio até a presente data, mesmo com a vacinação acontecendo semanalmente, conforme as doses de vacina contra a Covid-19 disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, e seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), esse mês não está longe de ser também um período difícil. Somente nos 15 primeiros dias, Nova Friburgo já registrou 52 novas mortes por Covid-19.

Confira os números de casos e mortes registrado pelo último boletim emitido em cada mês:

- 29/05/20 - 222 casos e 21 mortes;

- 29/06/20 - 504 casos e 34 mortes;

- 31/07/20 - 1.221 casos e 69 mortes;

- 31/08/20 - 2.418 casos e 102 mortes;

- 30/09/20 - 3.241 casos e 134 mortes;

- 30/10/20 - 3.878 casos e 158 mortes;

- 30/11/20 - 4.820 casos e 177 mortes;

- 30/12/20 - 6.882 casos e 221 mortes;

- 29/01/21 - 9.228 casos e 268 mortes;

- 26/02/21 - 10.201 casos e 304 mortes;

- 31/03/21 - 12.050 casos e 358 mortes;

- 30/04/21 - 15.735 casos e 499 mortes;

- 14/05/21 - 17.044 casos e 566 mortes até agora.