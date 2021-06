Por O Dia

O Hospital Municipal Raul Sertã, no centro de Nova Friburgo, unidade referência no município no tratamento de pacientes com Covid-19, conta agora com um ambulatório de pós-covid para pacientes acometidos pela doença que ficaram internados na unidade hospitalar. O espaço, aberto na última quarta-feira (26/05), funciona em um consultório independente no próprio ambulatório, que fica ao lado do Hemocentro.

Sobre o serviço, a Prefeitura de Nova Friburgo ressalta que ele é oferecido apenas aos pacientes que estiveram internados com Covid-19 na unidade, seja na enfermaria ou na UTI. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa partiu da necessidade de seguir acompanhando a evolução dos pacientes acometidos pela doença que, até então, recebiam alta, mas iam para casa ainda com muitas dúvidas.

Os atendimentos são feitos mediante encaminhamento pela equipe de enfermagem do setor de Covid-19 do hospital e realizados às segundas e quartas-feiras, das 7h às 16h, com a médica Felícia Maria Costa Neves da Rocha. Às terças-feiras, das 7h às 10h, quem atende é o médico Mário Horwacz. Também às terças-feiras, das 14h às 16h, o atendimento é prestado pela médica Mariana Malta Nascimento. Por dia, são realizados 24 atendimentos, sendo 12 na parte da manhã e outros 12 no período da tarde.