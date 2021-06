Drogas estavam sendo trazidas do Rio de Janeiro para Nova Friburgo - Divulgação

Drogas estavam sendo trazidas do Rio de Janeiro para Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:48 | Atualizado 03/06/2021 14:53

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, de posse de denúncia sobre a chegada de uma carga de drogas no município, nesta quarta-feira (2/06), organizaram um cerco na Avenida Walter Machado Thedin, em Mury, e conseguiram prender um suspeito de tráfico, que estava em um ônibus vindo do Rio de Janeiro.

Depois da retirada do suspeito do coletivo, o veículo foi liberado para seguir com os demais passageiros. O homem, de 26 anos, foi preso com 641 unidades de cocaína e maconha. Ele foi encaminhado junto com o material para 151ª DP, onde foi autuado e permaneceu preso.