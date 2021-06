Na ação foram apreendidos: uma pistola calibre 40mm, sete munições e 85 pinos de cocaína. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 19:43 | Atualizado 31/05/2021 19:44

QUISSAMÃ - Um homem apontado como integrante do tráfico de drogas foi preso, na tarde desta segunda-feira (31), em Quissamã, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima informando que o suspeito, conhecido como M.B, estaria armado e com uma carga de entorpecentes em um endereço localizado no Centro da cidade.



Durante incursão à Rua Barão de Vila Franca, militares encontraram o homem em uma residência e o informaram sobre a denúncia. MB, segundo a polícia, confessou que estava armado e com drogas no local. Ele tentou fugir dos agentes, mas foi capturado e algemado.

No imóvel, a PM aprendeu: uma pistola calibre 40mm, sete munições e 85 pinos de cocaína. O envolvido foi levado para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP), onde foi autuado e ficou presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.