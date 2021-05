Em Quissamã, 5,7 mil pessoas já foram vacinadas com pelo menos a 1 dose, o que corresponde a 22% da população total. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 19:08

QUISSAMÃ - Quissamã ampliou o grupo prioritário com comorbidades para a Covid-19. A partir desta terça-feira (25) podem tomar a primeira dose da vacina Oxford/AsraZeneca as pessoas de 18 a 59 anos com diabetes. A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Saúde, elaborou um calendário com dias e horários e 8 unidades da Estratégia Saúde da Família para evitar aglomeração.



A diabetes é mais uma comorbidade inclusa no planejamento de vacinação de Quissamã, que já deu início à imunização de pessoas de 18 a 59 anos com: lúpus, paralisia cerebral, doença cerebrovascular, AVC/AVE, ataque isquêmico transitório, e demência vascular. O município segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

As pessoas do grupo prioritário com comorbidades têm que estar inscritas nos programas municipais da Saúde. Quem não tiver, deve procurar uma unidade para realizar o cadastramento. Em Quissamã, 5,7 mil pessoas já foram vacinadas com pelo menos a 1 dose, o que corresponde a 22% da população total. Destes 3,2 mil com a segunda dose. 100% dos profissionais da saúde foram vacinados; 99% dos idosos; 92% dos quilombolas; e 556 pessoas elencadas no grupo de comorbidades.



- Conseguimos vacinar os grupos prioritários e só não avançamos mais por conta da falta da vacina que vem sendo registrada em todo o país – frisou a chefe de vacinação, a enfermeira Natália Villaça.



Confira o calendário:



Terça-feira, 25

9h – ESF Carmo

14h – ESF Santa Catarina



Quarta-feira, 26

9h – ESF Barra do Furado

14h – Centro de Saúde



Quinta-feira, 27

9h – ESF Caxias

14h – ESF Matias



Sexta-feira, 28

9h – ESF Alto Grande

14h – ESF Morro Alto