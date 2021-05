Homem quebrou a porta da casa da vítima Divulgação

Publicado 21/05/2021 12:03

Rio - Policiais da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá (Deam) prenderam, nesta quinta-feira (20), um homem acusado de agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado. O caso foi denunciado à especializada pela vítima Danielle Barbosa, de 33 anos. Segundo ela, o ex-namorado, que não teve o nome divulgado, começou uma discussão e em seguida, a atacou com socos no rosto e no braço.

De acordo com a unidade, o ex-namorado de Danielle pegou o celular da vítima e arremessou o aparelho. Ele também danificou a porta da casa e a manteve em cárcere privado durante algumas horas. A vítima também disse que o ex-companheiro teria puxado os cabelos e esfregado seu rosto no chão.

Após a denúncia, a delegada titular da unidade, Giselle do Espírito Santo, enviou uma equipe para encontrar o acusado que estava na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Ele foi levado para a unidade onde foi preso em flagrante por lesão corporal, injúria, dano e cárcere privado na forma da Lei Maria da Penha.