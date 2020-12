Jovem é de Maracás, no Sul da Bahia Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 29/12/2020 07:23 | Atualizado 29/12/2020 10:07

Rio - PMs do Serviço Reservado (P-2) do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) resgataram, no fim da noite desta segunda-feira, uma adolescente de 17 anos que estava em cárcere privado no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. A menor, que é Maracás, no Sul da Bahia, estava sendo mantida presa por dois jovens de 21 anos, um deles, seu primo.

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente veio para o Rio em busca de trabalho. Ao chegar à capital fluminense, ela foi feita refém pelo primo, que também a obrigava se prostituir. Ele exigia R$ 2,5 mil da tia para libertá-la.

Dois jovens de 21 anos foram encontrados no endereço aonde estava a jovem Reprodução

A jovem foi encontrada por PMs do 31º BPM, após informações repassadas pelo Conselho Tutelar da Barra da Tijuca. O Centro de Referência da Assistência Social de Maracás foi quem denunciou a situação da menor.

Dois homens que mantinham a menor no endereço foram presos e levados à 16ª DP (Barra da Tijuca). Lá, eles foram autuados por sequestro, ofensa e injúria. A adolescente ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar da Barra.