Policiais Civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio prenderam, nesta terça-feira (11), um idoso acusado de estupro de vulnerável. O criminoso, de 66 anos, foi capturado em uma residência no bairro Cajueiro, no município cabo-friense.Conforme a delegada titular da DEAM, Waleska Garcez, o estupro foi praticado contra cinco meninas com aproximadamente 6 anos de idade, sendo que três delas são netas do acusado.“A mãe das crianças disse que as filhas contaram que quando tinham por volta de seis anos de idade sofreram abuso sexual praticado pelo avô paterno. Posteriormente, durante o decorrer das investigações, tomou-se conhecimento de que a prática havia acontecido com uma outra neta, também por volta dos seis anos”, afirmou Garcez. Outras duas meninas, com idades próximas, amigas da família, também foram violentadas.A captura foi realizada em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio, após monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil.De acordo com a delegada, “foram realizadas diversas diligências e pesquisas no banco de dados da PCERJ, com o intuito de identificar o autor, logrando êxito em encontrá-lo no endereço”.O idoso foi encaminhado para a DEAM e permanece à disposição da Justiça.