O CACS-FUNDEB é uma representação social com a função principal de acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/05/2021 17:33 | Atualizado 21/05/2021 17:36

QUISSAMÃ - Nesta quinta-feira (20), foi realizada no auditório da Prefeitura de Quissamã a eleição dos membros titulares e suplentes do CACS/FUNDEB (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), com a presença de representantes de pais de alunos e das escolas do Campo e Quilombola. Os membros vão atuar no biênio 2021/2022 de forma voluntária e sem remuneração.



Dos representantes de pais de alunos, foram eleitos titulares: Carla Nascimento Domingues dos Santos e Renata Maria Gleirscher; e os suplentes Regiane Ferreira e Giselle Costa Telles da Silva. Para representante de escolas do Campo, Juliana Oliveira Soares foi eleita titular e como suplente Jonas dos Santos de Souza.

A eleição para representante de escola Quilombola no CACS-FUNDEB foi adiada devido ao comparecimento de apenas uma pessoa do segmento.

Publicidade



O CACS-FUNDEB é uma representação social com a função principal de acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo. O Conselho é composto por um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas; dois representantes dos pais de alunos da Educação Básica pública; dois representantes dos estudantes da Educação Básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas.