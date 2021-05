Por meio do programa são oferecidos na cidade, a castração gratuita de cães e gatos, palestras educativas e exames para diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/05/2021 17:05 | Atualizado 21/05/2021 17:15

QUISSAMÃ - Implantado em Quissamã em março de 2019, o Programa de Assistência Médica Veterinária (PAMvet) segue com ações. É feita a avaliação clínica e exames pré-operatórios de gatos para castração. De acordo com o veterinário Fábio Guimarães, por mês são realizadas, em média, 30 cirurgias. Após a intervenção é necessário o repouso do animal, sendo de 10 dias no pós-operatório das fêmeas e 7 dias do macho.

Os interessados em conhecer o Programa ou cadastrar os animais para a castração devem procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer o cadastro. “Esse programa é extremamente importante uma vez que por meio da castração diminui-se o número de animais de rua”, disse o veterinário.

Neste mês, a secretária de Saúde, Renata Fagundes, acompanhou a realização das atividades. “Esse é mais um trabalho feito por várias mãos cujo objetivo é promover assistência e atendimento aos animais. Por isso é importante que os tutores façam o cadastro nas unidades de saúde e compareçam às consultas, quando for solicitado”, disse a secretária.



Por meio do PAMvet são oferecidos na cidade, a castração gratuita de cães e gatos, palestras educativas e exames para diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina. Sendo o procedimento para a castração dividido em quatro etapas; a primeira, o pré-cadastro; segunda, o agendamento para avaliação clínica e exames laboratoriais para avaliar as condições dos animais para fazerem as cirurgias; a terceira, cirurgia e a quarta, pós-operatório.