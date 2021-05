O cadastro será feito através do portal oficial do município. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 18:48 | Atualizado 24/05/2021 18:51

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã inicia, na segunda-feira (24), o cadastro dos profissionais do setor de eventos para a liberação do auxílio. Batizada de Lei Luizinho, em homenagem a personalidade cultural de Quissamã por realizar diversos eventos no antigo Salão Glória, prevê o pagamento de três parcelas de R$ 800 aos trabalhadores. O cadastro será feito através do portal oficial do município — www.quissama.rj.gov.br



A prefeita Fátima Pacheco destaca que o setor de eventos é um dos mais afetados pela pandemia, mesmo após um ano do início do surgimento da doença. “Muitos profissionais levam o sustento para suas famílias. O setor foi um dos primeiros atingidos e até hoje está parado”, frisou Fátima.

A secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, explica que as informações necessárias para o cadastro estarão no link disponibilizado no site da Prefeitura. Podem se inscrever para o auxílio da Lei Luizinho: técnico de sonorização, técnico de iluminação, montador de palco, cerimonialista, entre outros.

- Podem se inscrever todos que atuam na área. Diferente do auxílio do setor de Desenvolvimento Econômico, não será exigida inscrição no MEI. Essa tem sido uma dúvida muito grande. Mas deverá ser apresentada comprovação específica como preconizada pela Lei Aldir Blanc (federal) com publicações de jornais e redes sociais – explicou a secretária.