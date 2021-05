A unidade localizada no bairro Caxias vai contar com três novas salas. Foto: Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/05/2021 15:40 | Atualizado 20/05/2021 15:42



QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã deu início às obras de ampliação da Escola Municipal Professora Regina Celi Passos. A unidade atende exclusivamente a educação infantil. Segundo a secretária de Educação, Helena Lima, a ampliação visa atender o aumento da demanda e proporcionar maior conforto aos alunos e professores. O investimento na obra é de R$ 148 mil e vai ampliar a unidade em 227,30m².



A unidade localizada no bairro Caxias vai contar com três novas salas. Com o aumento da demanda, durante a pandemia, a Escola Regina Celi tem atualmente 454 alunos com idades de três (creche) e 4 e 5 anos (pré-escola). Dentro do pacote de obras de algumas escolas, que será lançado em breve pela prefeita Fátima Pacheco, a Escola Municipal Regina Celi será contemplada com reforma em parte da estrutura já existente. Será reformada a fachada seguindo o novo padrão e ainda a cobertura da quadra.

Publicidade



- A rede pública de ensino de Quissamã registrou um crescimento este ano. De 4.180 alunos, passamos para 4,4 mil estudantes. Com o aumento da demanda se faz necessário adequar nossas unidades, e, em especial a Escola Regina Celi que atende a Educação Infantil. Esta é uma fase importante no desenvolvimento das nossas crianças. Elas devem ser estimuladas nas questões afetivas, sociais, cognitivas e motoras e o governo da prefeita Fátima Pacheco entende que uma estrutura adequada facilita todo esse processo - frisou a secretária de Educação, Helena Lima.