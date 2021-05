No local, foram encontrados 610 pinos de cocaína, totalizando 1.220 kg. Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 11:11

QUISSAMÃ - A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de uma carga de drogas, na tarde deste domingo (30), na restinga de Jurubatiba, em Quissamã, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada após denúncias recebidas pelo 190, dando com de que um homem identificado apenas como “Ruan”, teria entrado na restinga, atrás do Parque de Exposições, no bairro Vista Alegre, para desenterrar uma grande quantidade de material entorpecente.

Policiais incursionaram a mata e avistaram o suspeito cavando o solo e desenterrando as drogas. Ele conseguiu fugir do cerco, abandonando 610 pinos de cocaína, totalizando 1.220 kg. De acordo com a PM, “Ruan” é apontado como integrante do tráfico de drogas no bairro Caxias. Não houve confronto. A ocorrência foi registrada na 130ª Delegacia Policial (130ª DP). O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.