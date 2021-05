O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, Arnaldo Mattoso, esteve reunido nesta quarta-feira (26), no Rio, com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 21:26 | Atualizado 28/05/2021 21:27

QUISSAMÃ - O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, Arnaldo Mattoso, esteve reunido nesta quarta-feira (26), no Rio, com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares, para debater alternativas para o Canal das Flechas, em Barra do Furado.

Segundo Mattoso, o Governo do Estado vem buscando com os municípios caminhos para essa demanda, e a possibilidade é seguir com o projeto Complexo Farol/Barra do Furado ou com o projeto que contempla exclusivamente a pesca.



- O projeto original daquela área, elaborado nos anos 70 e 80, beneficia toda cadeia produtiva e econômica que envolve a pesca e viria a solucionar uma demanda antiga. Esse encontro hoje no Rio foi muito importante para avançarmos nessa questão que envolve o Canal das Flechas. O governo da prefeita Fátima Pacheco tem projetos, já em fase de aprovação pelo Governo Federal, que contempla a infraestrutura de Barra do Furado beneficiando moradores e possibilitando empreendimentos – frisou o secretário.

Publicidade



Também participaram da reunião nesta quarta (26) os assessores especiais da secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Pudim e Luiz Mário Concebida. De acordo com o secretário Arnaldo Mattoso, para o próximo encontro, a expectativa é avançar mais sobre o assunto já com a presença do governador Cláudio Castro e interagindo com Campos.