A prefeita Fátima Pacheco, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha, e o subsecretário da pasta, Arnoldo Reilly, dialogam sobre o projeto. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 18:57

QUISSAMÃ - Em reunião realizada nesta sexta-feira (28), a prefeita Fátima Pacheco, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha, e o subsecretário da pasta, Arnoldo Reilly, dialogaram sobre o projeto de revitalização do Parque de Exposições Dr. Renato Queirós Carneiro da Silva. Considerado um dos principais do setor no estado do Rio de Janeiro, o equipamento passará por uma reforma para oferecer mais conforto para a população.



A reunião também tratou do início de um estudo que permitirá a retomada do pensamento voltado para a realização da tradicional Exposição Municipal, assim que a pandemia da Covid-19 esteja controlada. “A reforma vai permitir a ampliação do turismo em nossa cidade, com ótimas expectativas para outros diversos setores da economia. A reestruturação também vai possibilitar que o município esteja preparado para receber eventos e feiras de grande porte", disse a prefeita Fátima Pacheco.

Com a estrutura ampliada, o Parque de Exposições poderá abrigar ações de outras secretarias, como a Saúde em práticas específicas como a equoterapia. “Acessibilidade, reorganização da estrutura e reformas internas e externas constam no projeto”, conta o secretário Luciano Pessanha.