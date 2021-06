Simulacro de pistola apreendido em Mury - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:23

Os policiais militares do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) de Mury, abordaram na tarde de sábado (5/06) um veículo, conduzido por um homem de 25 anos, na RJ-116, altura de Mury. Durante revista, um simulacro de pistola foi encontrado e apreendido. O suspeito foi detido e levado para a 151ª DP, onde prestou depoimento e depois foi liberado. A arma falsa ficou apreendida na delegacia.

Também no sábado, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), da Supervisão e Radiopatrulha de Mury, de posse de informações de tráfico de drogas na Rua Alexandre Fleming, em Debossan, prenderam um homem de 19 anos. Com o suspeito foram apreendidos 20 papelotes de cocaína, um celular e R$ 30 em dinheiro.

Na sexta-feira (4/06), os PMs do Patamo realizaram uma ação de combate ao tráfico no distrito de Conselheiro Paulino. Dois homens, ambos com 27 anos, foram presos, na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova II. Com ele foram apreendidos 35 papelotes de cocaína.

Na quinta-feira (3/06), os PMs do Serviço Reservado também realizaram uma ação de combate ao tráfico em Conselheiro, no Terra Nova VII. Na ação um homem de 27 anos foi preso com 27 papelotes de cocaína.