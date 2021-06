Boletim desta segunda-feira (7) - Internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:19 | Atualizado 07/06/2021 17:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 884.936 casos confirmados e 51.540 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 386 novos casos e 8 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,82%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 822.780 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 81.2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 53.2%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 26 pessoas e a de enfermaria, 11.



Rio avança na vacinação, mas alerta para baixa procura da segunda dose



"É minha primeira dose, uma emoção sempre muito grande. Todo mundo deveria tomar e manter a união para que essa doença seja realmente eliminada porque ela já causou um estrago muito grande na vida das pessoas", disse emocionada.



Apesar disso, a campanha de imunização enfrenta o grave problema de pessoas que ainda não voltaram para tomar a segunda dose. Atualmente, esse número chega a 82 mil pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é realizada a busca ativa por quem não retornou aos postos para tomar a segunda dose e a pasta reforça que é necessário completar o esquema vacinal para garantir a eficácia da imunização. Quem ainda está em atraso deve retornar ao local da primeira dose, o quanto antes, para completar a proteção contra a covid-19.