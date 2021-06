Concessionária vai analisar a prescrição dos débitos com mais de cinco anos - Divulgação/Procon-RJ

Concessionária vai analisar a prescrição dos débitos com mais de cinco anosDivulgação/Procon-RJ

Publicado 07/06/2021 16:43

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) está programando um mutirão para o facilitar o acordo entre consumidores em dívida com a Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae). A iniciativa é voltada para pessoas inadimplentes há mais de 60 dias e a concessionária também vai analisar a prescrição dos débitos com mais de cinco anos. O evento é online e as inscrições ficam abertas entre os dias 7 e 9 de junho pela internet.



A Cedae se comprometeu com o Procon a oferecer condições favoráveis aos consumidores e, pela primeira vez, as dívidas poderão ser parceladas sem entrada, em até 60 vezes, sem juros ou multa, dependendo do caso. As negociações acontecem entre os dias 21 de junho e 30 de julho, intermediadas por um servidor da autarquia.



"Ficamos muito satisfeitos com o acordo fechado com a Cedae. Foi a empresa que concedeu o maior prazo para que os consumidores parcelassem os seus débitos. As dívidas poderão ser pagas em até cinco anos, condições especiais e exclusivas para o mutirão. Tenho certeza que conseguiremos ajudar inúmeros cidadãos fluminenses”, declarou o presidente do Procon, Cássio Coelho.



O Procon irá fechar o ciclo de mutirões com as principais concessionárias de serviços públicos que atuam no estado com a Cedae. No início de maio, aconteceu o mutirão com a Light e, depois, Enel. Aqueles que desejarem negociar débitos com a Naturgy terão até esta segunda-feira, para preencherem o formulário online.



Serviço



Formulários

Cedae: https://forms.gle/Um5k9efvgsJFb7WR6

Naturgy: https://forms.gle/aSaPCrdmVnN9Z7Xr8