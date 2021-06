Dados são do período de 2 a 6 de junho, comparados a 10 e 14 de junho de 2020 - Divulgação/PRF

Dados são do período de 2 a 6 de junho, comparados a 10 e 14 de junho de 2020Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:30

Rio - Mesmo com a pandemia de covid-19, o feriado de Corpus Christi (3) teve rodovias cheias, mas, com motoristas mais prudentes ao volante, de acordo com um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (7), que apontam queda de 52% nos autos de infrações realizados no período.



Segundo a PRF, o destaque é a redução 63% da infração de dirigir sem capacete, seguida da queda de 40% pela falta de cinto de segurança. Houve também diminuição de 31% de ultrapassagem proibida. Mas, a Polícia registrou aumento de 29% de condutores dirigindo sob efeito de álcool e de 21% dos casos de motoristas que falaram ao telefone enquanto conduziam.



Publicidade

Em relação aos acidentes, houve redução de 17% nos graves e de 10% de pessoas feridas. Durante este período, a PRF também recuperou 11% a mais veículos roubados ou furtados. Os dados são do período de 2 a 6 de junho deste ano, comparados a 10 e 14 de junho de 2020.