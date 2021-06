Criminosos foram encaminhado para a 154ªDP (Cordeiro) - Reprodução / Google

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:40

Rio - Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam, neste domingo (6), dois homens e uma mulher, que não tiveram os nomes revelados, por crimes de roubo de carga, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Segundo os agentes, os bandidos atuavam nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

De acordo com agentes, os criminosos foram capturados em São Fidélis, na Zona Norte do Rio, e Nova Friburgo, na Região Serrana, após trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo a polícia, a ação foi em cumprimento de mandados de prisão preventiva por meio de inquérito que investiga a atuação do grupo especializado em roubo de cargas interestadual.

Agentes disseram ainda que a investigação começou há seis meses e detalhou a forma de operar dos criminosos. Os caminhoneiros eram rendidos e mantidos presos, enquanto o caminhão roubado era levado para Campos dos Goytacazes, Região Norte Fluminense.

Os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde estarão à disposição da Justiça.