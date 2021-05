Rua Fagundes Varela, Ingá, Niterói Reprodução Google

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 08:23 | Atualizado 08/05/2021 08:52

Rio - Pelo menos 15 pessoas, segundo a polícia, entre funcionários e alunos de uma creche particular de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foram feitos de reféns por um casal que fugia de uma ação policial. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua Fagundes Varela, no bairro Ingá. Nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com testemunhas, por volta das 14h a dupla conseguiu fugir de uma ação policial e invadiu o local. Eles renderam três funcionários e, logo depois, pediram para que todos ficassem em silêncio. Alguns alunos permaneceram na sala de aula.

Publicidade

O casal conseguiu fugir levando um aparelho celular e alguns pertences dos funcionários e alunos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para a ocorrência, mas não localizou a dupla. O registro da invasão foi feito na 77ª DP (Icaraí).